Royals. Kate Middelton straalt in het groen en een prinses keert terug naar haar prins

Koningin Letizia maakte afgelopen week een ferm fashionstatement en een prinses keerde na maandenlange afwezigheid terug naar huis. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Woensdag bracht koning Filip samen met Alexander De Croo een bezoek aan het deze week in Brussel geopende registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen. Hij sprak daar met vluchtelingen voor hun vertrek naar een opvangcentrum of gastgezin.

Koning Filip en koningin Mathilde hebben laten weten dat zij Oekraïense vluchtelingen zullen opvangen in accommodaties van de Koninklijke Schenking. Er zullen appartementen worden ingericht waarin in totaal plaats is voor drie Oekraïense gezinnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Koningin Máxima bracht dezelfde dag een bezoek aan een opvangcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne in Amsterdam. De Nederlandse vorstin raakte zichtbaar geëmotioneerd van alle vluchtverhalen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kate Middleton straalde afgelopen donderdag in het groen voor St. Patrick‘s Day waar ze samen met prins William de parade bijwoonde.

© BELGAIMAGE

Koningin Letizia van Spanje maakte een vestimentair statement door een Oekraïense traditionele geborduurde blouse, een sorochka, te dragen tijdens een bezoek aan de Fundación Mutua Madrileña, een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de sociaal-economische situatie en de levenskwaliteit van diverse kwetsbare groepen, zowel in Spanje als daarbuiten.

© EPA-EFE

Prins Albert van Monaco vierde zijn 64ste verjaardag samen met zijn vrouw Charlene. De prinses keerde dit weekend na maandenlange afwezigheid – ondanks de geruchten van een aankomende scheiding – terug naar het vorstendom.