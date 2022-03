Vrachtwagen getakeld in Lanklaar: chauffeur stond geseind

Dilsen-Stokkem

Een vrachtwagenchauffeur is donderdagnamiddag meegenomen naar het politiekantoor nadat hij op de Boslaan in Lanklaar aan de kant werd gezet voor een controle. De man bleek geseind te staan.

Een patrouille had de vrachtwagen van de man in de namiddag op de parkeerstrook zien staan. Omdat er geen nummerplaat aan de achterkant hing, werden de documenten aan de chauffeur gevraagd. Die kon hij niet voorleggen. Omdat de agenten er vanuit gingen dat het voertuig niet was verzekerd, volgde de takeling.

De man ging mee naar het politiekantoor voor de afhandeling van de zaak waarin hij stond geseind. mm