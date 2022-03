Zebrapad voor basisschool De Bilter week lang spoorloos

In juni vorig jaar wandelden burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) en minister van Mobiliteit Lydia Peeters nog het regenboogzebrapad in. Het moest de zichtbaarheid van het knelpunt verhogen voor de weggebruikers en meteen ook de gelijke kansen in de verf zetten. Maar sinds vorige week was er geen zebrapad meer te bespeuren voor basisschool De Bilter in het centrum, tot grote verbazing van burgemeester Pirard. “Het is toch onwaarschijnlijk dat er op zo’n gevaarlijk punt, waar tientallen schoolgaande kinderen moeten oversteken, geen zebrapad meer was. De Nieuwe Steenweg in het centrum is een gewestweg en volgens de wegtoezichter moest het zebrapad vernieuwd worden. Maar dan kon men toch makkelijk wachten tot de paasvakantie, waarbij men het op één dag verwijdert en de dag erna opnieuw verft. Nu was er geen oversteekplaats meer, zelfs geen signalisatie.” Pirard drong aan op een snelle oplossing en vroeg de wijkinspecteur om toezicht te houden voor en na school.

Kleuren

Bij het Agenschap Wegen en Verkeer slaan ze mea culpa. “Het ging om een ongelukkige situatie”, klinkt het. “Het regenboogzebrapad was losgekomen in de winterperiode. Onze aannemer heeft deze voetgangersoversteekplaats tijdens andere straalwerken ineens mee verwijderd maar ons hiervan niet op de hoogte gebracht. Hij had de verschillende kleuren voor het regenboogzebrapad, zo vlak na de winterperiode, nog niet terug op voorraad. We hebben hem gevraagd om voor maandag zeker de witte strepen terug aan te brengen.” Met succes, vrijdagnamiddag prijkte het regenboogzebrapad weer in vol ornaat voor basisschool De Bilter. (frmi)