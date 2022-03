Nick Maesen startte in zijn living een kinepraktijk op, die intussen is uitgegroeid tot een praktijk op vier locaties met veertien therapeuten en een osteopaat. Hij stopt als speler bij Herk, maar iemand van de groepspraktijk blijft wel elke wedstrijd aanwezig. — © Sven Dillen

Herk FC is aan het eind van dit seizoen een icoon kwijt. Want Nick Maesen (33) stopt ermee na twaalf jaar rood-groen. Blessures aan de lies en de buikspieren samen met een drukke kinepraktijk hebben de Herkse verdediger tot een fin de carrière doen besluiten. Maesen blikt tevreden terug: “Met een andere job had ik misschien iets hoger meegekund, maar dit was toch wel ongeveer mijn maximum.”