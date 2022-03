Pierre Gasly snelste tijdens eerste oefensessie in Bahrein, Red Bull en Ferrari lijken beter dan Mercedes

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om 13 uur Belgische tijd ging het licht aan het einde van de pitlane op groen en kon het nieuwe F1-seizoen 2022 echt van start gaan. Na drie dagen testwerk op het Bahrain International Circuit vorige week brachten de teams voor het eerste raceweekend nog nieuwe onderdelen mee en die moesten uiteraard meteen uitgetest worden.

Bij het Alpine F1 team rijden ze met een tijdelijke roze livery om nieuwe sponsor BWT wat extra aandacht te geven. Dat leek een goed idee, maar als enkele minuten later een deel van dat bodywork wegvliegt dan heb je er als sponsor uiteraard weinig aan. Pijnlijk voor Alpine omdat het zo ook de fel afgeschermde binnenkant van haar F1-bolide prijsgeeft.

Door de brokstukken op het circuit kregen we even een rode vlag-situatie maar die kon al snel opnieuw weg waardoor er al snel opnieuw gereden kon worden.

Ook al draait het tijdens de eerste oefensessie vooral rond het verder uitproberen van onderdelen en afstellingen, Max Verstappen en Red Bull gingen halverwege de oefensessie al stevig op het gas met een voorlopige besttijd voor de Maaseikenaar.

Met nog zo‘n tien minuten op de klok was het Pierre Gasly die de snelste tijd achter zijn naam had staan. De Fransman deed het net als vorig jaar schitterend in de AlphaTauri F1-bolide, het zusterteam van Red Bull.

Uiteindelijke was het ook Pierre Gasly die met de snelste tijd achter zijn naam de sessie zou afsluiten. Red Bull en Ferrari maken volgens kenners een bijzonder goede indruk, vooral omdat ze hun rondetijden nog niet op de snelste bandencompound reden.

Mercedes lijkt dan weer effectief problemen te ondervinden. Was het dan toch geen verstoppertje dat het speelde tijdens de driedaagse F1-test in Bahrein? Het antwoord krijgen we ongetwijfeld later tijdens dit raceweekend.

01 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.193 23

02 Charles Leclerc Ferrari 1:34.557 22

03 Carlos Sainz Ferrari 1:34.611 23

04 George Russell Mercedes 1:34.629 23

05 Max Verstappen Red Bull 1:34.742 22

06 Lance Stroll Aston Martin 1:34.814 22

07 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.943 17

08 Fernando Alonso Alpine 1:35.000 14

09 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:35.028 20

10 Sergio Perez Red Bull 1:35.050 23

11 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:35.053 20

12 Esteban Ocon Alpine 1:35.151 15

13 Nicholas Latifi Williams 1:35.644 15

14 Nico Hülkenberg Aston Martin 1:35.815 23

15 Alex Albon Williams 1:35.923 17

16 Lando Norris McLaren 1:36.304 22

17 Daniel Ricciardo McLaren 1:36.402 20

18 Mick Schumacher Haas 1:36.536 23

19 Kevin Magnussen Haas 1:36.804 21

20 Valtteri Bottas Alfa Romeo — 2

