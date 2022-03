“Ik wil mijn medeleven betuigen aan Inges broer en zus met haar overlijden.” Dat waren de eerste woorden van Enrico Castignani op zijn assisenproces. Over hoe hij zijn “prachtige, gracieuze vrouw” Inge Verstappen had gedood, volgde geen woord, want hij heeft geen idee. “Ik kan moeilijk vertellen over iets wat ik niet weet.”