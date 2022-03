Steeds meer minderjarige Oekraïense vluchtelingen komen aan zonder ouders: net nu staakt dienst die hen moet helpen

Net nu er meer niet-begeleide minderjarigen uit Oekraïne in ons land toekomen, lijkt de dienst Voogdij van de federale overheidsdienst Justitie te kraken onder de druk. 560 minderjarigen wachten op een voogd en die wachttijd loopt al op tot vier maanden. In februari diende de christelijke vakbond ACV een stakingsaanzegging in vanwege de werkdruk bij de dienst. “Ondanks de beloftes van het kabinet Justitie verandert er niets aan onze situatie”, klinkt het. “Door personeelsgebrek kunnen we jongeren niet de hulp bieden waar ze recht op hebben. Daarom bieden we buiten de kantooruren geen permanentie meer.”