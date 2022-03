Toch Haafvaste bij De Knapzèk in Val-Meer

Zondag 27 maart krijgen prins Wim I en zijn prinses Nancy I, na 2 jaar uitstel, toch eindelijk hun Haafvastestoet in Val-Meer. En er zijn nog meer veranderingen want er is een nieuwe route en de ontbinding vindt vanaf deze editie plaats aan De Bond.

Het wordt terug een carnavalsweekend zoals we het al jaren kennen met een kinderoptocht van de kleuter- en lagere school op vrijdagnamiddag door Val en de oudere kindjes kunnen ’s avonds de beentjes beginnen losgooien op de carnavalsparty van de Jodelèrre in ’t Raedshof. Op zaterdagavond is er de machtsoverdracht van burgemeester Mark Vos aan het prinsenpaar gevolgd door het openingsbal en nummerafhaling van De Knapzèk in zaal de Bond. Op zondag kunnen de carnavalisten de hoogdag starten met een carnavalsontbijt bij De Tooghangers in zaal De Gèèl en om 14u33 trekt dan uiteindelijk de Haafvastestoet zich op gang. De nieuwe route doet nu, na de doortocht van Meer, eerst de Verbindingsweg aan om zo terug via de Grotestraat terug af te zakken naar zaal De Bond waar de ontbinding zal plaatsvinden. Aansluitend kunnen de carnavalisten uiteraard verder feesten in zaal De Bond met de feestmuziek van DJ Eddy.