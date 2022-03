Vrancken reageert met vleugje sarcasme op niet-selectie Storm: “Hij moet zijn statistieken opkrikken”

LEES OOK. Union-verdediger Siebe Van der Heyden enige debutant bij Rode Duivels, Martinez roept vijf Limburgers op

Het boerenjaar 2021 van Nikola Storm (21 goals en 9 assists) is uiteindelijk niet beloond geworden met een eerste selectie voor de Rode Duivels. Begin deze maand kondigde KV met veel trots aan dat Storm was opgenomen in de preselectie, maar de definitieve lijst met 27 namen heeft de winger dus niet gehaald.

Een ontgoocheling. Ook voor KV-coach Wouter Vrancken, die met een vleugje sarcasme reageerde op het nieuws over de niet-selectie van zijn poulain. “Nadat de selectie bekend was gemaakt, heb ik Niko gezegd dat hij zijn statistieken moet opkrikken om bij de Rode Duivels te geraken”, zei Vrancken met een veelbetekenende grijns. “Het volstaat blijkbaar niet om de beste statistieken te kunnen voorleggen van alle Belgische spelers in binnen- en buitenland. En dat als flankaanvaller. Het zal nóg beter moeten.”

“Ik denk niet dat hij meer kan doen”, vervolgde Vrancken. “Ik wil geen kritiek geven of er te veel uitspraken over doen, maar ik vind dat hij het echt wel verdiende. Zijn statistieken bewijzen dat ook. Of hij zelf teleurgesteld was? Dat zal wel, maar hij straalde het alleszins niet uit. Hij staat er goed in. Kous af en met KV bezig zijn.”