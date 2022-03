Rusland blijft geschorst voor play-offs WK voetbal

Rusland zou het op 24 maart in de eerste ronde van de play-offs voor het WK opnemen tegen Polen. De winnaar zou dan vijf dagen later tegen Zweden of Tsjechië strijden voor een ticket voor de eindronde in Qatar. Maar na de Russische invasie in Oekraïne besloten heel wat sportinstanties, waarbij ook de FIFA en de UEFA, Rusland (en Wit-Rusland) te schorsen. Polen, Zweden en Tsjechië hadden ook al laten weten niet tegen Rusland te willen spelen.

Eerder deze week wees het TAS ook al de vraag van de Russen af om de schorsing uit UEFA-competities op te schorten. Met Spartak Moskou was er dit seizoen nog één Russisch team op het Europese toneel actief, in de achtste finales van de Europa League tegen RB Leipzig. De Duitsers plaatsten zich evenwel zonder te spelen voor de kwartfinales.