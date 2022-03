GETEST. Is de TikTok-hype ‘custard toast’ echt zo lekker? “Een dessert als ontbijt”

Met miljoenen views en ontelbare video’s is de laatste culinaire trend op TikTok ongetwijfeld de #CustardToast of #YoghurtToast. Na het succes van de pasta met feta en tomaatjes, wilden wij deze hype ook eens testen.

De ingrediënten voor dit recept hebben de meeste mensen wel in huis: brood, een paar lepels yoghurt, een ei, een drupje honing of ahornsiroop en fruit naar keuze.

Wij maakte de toast iets zoeter en kozen voor vanilleyoghurt en briochebrood.

Voor 2 stuks

- 2 sneetjes briochebrood van 1,5 cm dikte

- 150 ml vanilleyoghurt

- 1 ei

- 1 el honing of ahornsiroop

- handje frambozen, blauwe bessen of aardbeien

- bloemsuiker

Zo maak je het

Verwarm de oven op 180 graden. Doe de vanilleyoghurt en het ei in een kom en klop tot een glad mengsel.

Leg de sneetjes brood op een bakplaat. Gebruik een maatbeker met platte bodem en druk in het midden van het brood om een kuiltje te maken.

Vul het kuiltje met het yoghurtmengsel.

Strooi de helft van het fruit (aardbeien snijd je best in plakjes) in het yoghurtmengsel. Bak 15-20 minuten, tot het yoghurt-puddingmengsel gestold is.

Laat 3-5 minuten afkoelen. Bestrooi met bloemsuiker, schenk er de ahornsiroop over en serveer met de rest van het fruit.

Het oordeel? Dit is alsof je een dessertje als ontbijt eet. Heerlijk zoet en toch heel fris door het fruit. Perfect voor een ontbijtje op bed op een zondagmorgen of een makkelijk receptje bij het paasontbijt. Deze gaan we zeker en vast heel vaak maken!