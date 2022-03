Union-verdediger Siebe Van der Heyden enige debutant bij Rode Duivels, Martinez roept vijf Limburgers op

De selectie van Roberto Martinez voor de oefenmatchen tegen Ierland (26 maart in Dublin) en Burkina Faso (29 maart in Anderlecht), waarbij hij alle Rode Duivels met meer dan vijftig caps links liet liggen, heeft één debutant opgeleverd. Union-verdediger Siebe Van der Heyden (23) mag zich vanaf nu officieel Rode Duivel noemen. Ook vijf Limburgers zijn erbij: Simon Mignolet, Dante Vanzeir, Leandro Trossard, Hans Vanaken en Divock Origi.

LEES OOK. Vrancken reageert met vleugje sarcasme op niet-selectie Storm: “Hij moet zijn statistieken opkrikken”

“Met Delcroix en Vanheusden zijn er op dit moment twee spelers op zijn positie geblesseerd. Dat biedt Van der Heyden een mooie kans”, vertelde bondscoach Roberto Martinez. “Hij beleeft een heel mooi avontuur met Union in de Belgische competitie en heeft als linksvoetige centrale verdediger een profiel waar we naar op zoek waren.”

Verder zaten er met Arthur Theate (21), Sebastiaan Bornauw (22), Wout Faes (23), Orel Mangala (24), Charles De Ketelare (21), Yari Verschaeren (20) en Dante Vanzeir (23) opnieuw een paar namen voor de toekomst in de selectie. Met Mignolet, Casteels, Boyata, Denayer, Thorgan Hazard, Dendoncker, Tielemans, Batshuayi, Benteke en Origi zitten er eveneens flink wat jongens in die het klappen van de zweep kennen.

Zoals eerder aangegeven selecteerde Martinez voor deze interlandonderbreking geen spelers met meer dan 50 caps. Youri Tielemans (47 interlands) is daardoor de meest ervaren Rode Duivel in de groep. Hij zal daarom aanvoerder zijn in de oefenmatchen tegen Burkina Faso en Ierland.

De nationale beloften spelen volgende week dinsdag een cruciale kwalificatiematch voor het EK in Denemarken, maar Martinez gaf aan dat Theate, De Ketelaere en Verschaeren na de match in Ierland niet bij de U21 zullen aansluiten. Nochtans zouden ze wel speelgerechtigd zijn. “Maar zij zijn Rode Duivels nu en blijven bij de groep”, vertelde de bondscoach.

De selectie

Doelmannen (4):

Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thomas Kaminski (Blackburn/Eng) Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Straatsburg/Fra)

Verdedigers (8):

Dedryck Boyata (Hertha/Dui), Jason Denayer (Lyon/Fra), Wout Faes (Reims/Fra), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg/Dui), Siebe Van Der Heyden (Union), Arthur Theate (Bologna/Ita), Thomas Foket (Reims/Fra), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita)

Middenvelders (6):

Thorgan Hazard (Dortmund/Dui), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Youri Tielemans (Leicester/Eng), Albert Sambi Lokonga (Arsenal/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Orel Mangala (Stuttgart/Dui)

Aanvallers (9):

Michy Batshuayi (Besiktas/Tur), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Leandro Trossard (Brighton/Eng), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa), Yari Verschaeren (Anderlecht), Jérémy Doku (Rennes/Fra), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Dante Vanzeir (Union), Divock Origi (Liverpool/Eng)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerste beloftenselectie voor Kanarie Al-Dakhil

Ameen Al-Dakhil heeft zijn eerste selectie voor de beloften beet. De 20-jarige Kanarie werd door Jacky Mathijssen opgeroepen voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken (29/3).

Ameen Al-Dakhil zal zich zijn overgang van Standard naar STVV niet beklagen. Vorige zondag mocht hij starten in de Limburgse derby. Beloftncoach Jacky Mathijssen was aanwezig in het de Cegeka Arena en noteerde de naam van de STVV-verdediger. Vrijdag werd Al-Dakhil officieel geselecteerd voor de EK-kwalificatiematch tegen Denemarken.

Al-Dakhil werd op 6 maart 2002 geboren in Bagdad, maar heeft ook de Belgische nationaliteit. Jeugdcoach Bob Browaeys selecteerde de jonge verdediger eerder al voor de U17, waar hij acht keer in actie kwam en een keer scoorde. Nadien werd Al-Dakhil niet meer opgeroepen, tot hij werd opgemerkt door Jacky Mathijssen. Genk-doelman Maarten Vandevoordt behoort eveneens toto de U21-selectie.