Diest

In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken op een bouwwerf op de Turnhoutsebaan. De poort werd opengebroken waarna in de kelder van het complex 45 koperen koppelstukken van de waterleiding werden overgeslepen en meegenomen. Een 125 meter lange kabel werd gestript en het koper dat erin zat meegenomen. De politie Demerdal is een onderzoek gestart. mm