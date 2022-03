Bietentelers willen dat suiker duurder wordt

Suikerbieten worden niet alleen geteeld voor de productie van suiker voor menselijke consumptie. Het gewas wordt ook onder meer nog gebruikt in diervoeder of als grondstof voor biocomponenten in brandstoffen.

In Europa gaat het suikerbietenareaal nu al vijf opeenvolgende jaren achteruit, zegt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB). Bovendien worden telers geconfronteerd met “dramatische stijgingen van de productiekosten”, luidt het. Zo zijn meststoffen, brandstof, gewasbeschermingsmiddelen en energie fors duurder geworden. Alles samen stegen de productiekosten volgens de CBB met een kwart in een jaar tijd.

Daarom willen de suikerbietentelers de hoge kosten kunnen doorrekenen in de productieketen. De hogere kosten “moeten tot uiting komen in de lopende contractonderhandelingen tussen suikerproducenten en -gebruikers, dit wil zeggen in de Europese suikerprijzen”, zegt Peter Haegeman, secretaris-generaal van de CBB. “Bovendien moet de EU-referentieprijs voor suiker, die al 17 jaar ongewijzigd is, worden herzien om rekening te houden met de dramatische kostenstijging in de landbouw en de industrie, en zo de sector een doeltreffend vangnet te bieden.”