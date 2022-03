Leerlingen van basisschool Op het Boseind leren een fietsband repareren

De leerlingen van het 5de leerjaar van basisschool GO! Op het Boseind kregen bezoek van twee mannen van Bartbikeshop die hen leerden een band van een fiets te repareren.Met behulp van drie bandenlichters wisten de leerlingen een buitenband van een velg te halen. Ze controleerden op de juiste manier de binnenband. Daarna werd alles weer op de correcte manier in elkaar gestoken.Maria Di Falco van klas 5A noemde de workshop een interessante ervaring. Ze is ervan overtuigd dat ze de eerstvolgende keer in staat is om zelfstandig haar fietsband te repareren.