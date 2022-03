Concert van ‘The rolling stones’ in Amsterdam binnen 5 minuten uitverkocht

De 53.000 tickets voor het concert van ‘The rolling stones’ in juni in Amsterdam waren vrijdagochtend in vijf minuten tijd uitverkocht. Dat laat een woordvoerder van de Nederlandse concertorganisator MOJO weten. Er wordt wel benadrukt dat het kan zijn dat enkele kaartjes opnieuw beschikbaar kunnen komen, als de betaling daarvan niet gebeurt.

De band geeft op 13 juni een concert in de Johan Cruijff ArenA. Het optreden maakt deel uit van de Europese ‘SIXTY’-tournee, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van ‘The rolling stones’. De groep doet daarmee ook steden als Madrid, München, Londen en Parijs aan.

Ook voor het concert in Brussel, op 11 juli in het Koning Boudewijnstadion, is de ticketverkoop vrijdag gestart. De verkoop loopt vlot, maar niet zo’n vaart als in Nederland, meldde een woordvoerster van concertorganisator Greenhouse Talent vrijdag rond 11 uur.

LEES OOK. The Rolling Stones komen naar Brussel: “Waanzinnig duur, maar het zijn dan ook The Stones”