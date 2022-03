Mila Kunis en Ashton Kutcher zamelen ruim 30 miljoen dollar in voor Oekraïne: “Ons werk is nog niet gedaan”

Twee weken geleden kondigden Mila Kunis en Ashton Kutcher aan een inzamelingsactie te zijn gestart voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne met als doel 30 miljoen dollar. Het acteurskoppel verdubbelde zelf de eerste drie miljoen die opgehaald is.

“We willen even zeggen dat we ons doel hebben bereikt”, zei Kunis (38), zelf geboren in Oekraïne, donderdag op Instagram. “Meer dan 65.000 mensen hebben geholpen om ruim 30 miljoen dollar (ruim 27 miljoen euro, red.) in te zamelen. We zijn overweldigd door dankbaarheid voor de steun.”

“Ons werk is nog niet gedaan”, voegt Kutcher (44) eraan toe. ”We gaan alles doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de stroom van liefde die van jullie allen kwam als onderdeel van deze campagne een zo groot mogelijke impact zal hebben voor de mensen in nood.”