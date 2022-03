Nu we ons rechtstreeks Champions League-ticket kwijt zijn: hoe is dit kunnen gebeuren? En kunnen we dit snel terugwinnen?

Sinds de uitschakeling van AA Gent in de Conference League donderdagavond heeft ons land geen rechtstreekse vertegenwoordiger in de groepsfase van de Champions League meer. Hoe is dat kunnen gebeuren? En hoe ziet de toekomst eruit? Om al een eerste antwoord te geven: voorlopig lijken we op koers te liggen om in 2024 onze kampioen opnieuw in de Champions League te laten spelen… maar er is nog veel werk aan de winkel om dat ook de jaren nadien zo te houden. Een uitleg.