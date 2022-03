Perfect voor festivals: Colruyt lanceert Cara Blond en Cara Rouge

Vanaf vrijdag verkoopt Colruyt twee nieuwe smaken Cara: Cara Blond en Cara Rouge. Het is de eerste keer dat de retailer speciaalbier lanceert onder Cara. Cara Blond is een sterk blond bier, Cara Rouge een sterk fruitbier.

“De smaak van de consument verandert: klanten kiezen steeds vaker voor een sterker blond of fruitbier”, klinkt het bij Colruyt. “Dat zien we ook aan de verkoop van speciaalbieren in onze winkels. We zijn ervan overtuigd dat we ook met Cara aan die vraag van onze klanten kunnen voldoen en daarom lanceren we Cara Blond en Cara Rouge: speciaalbier met een sterke prijs-kwaliteitverhouding.”

Cara Blond is een sterk blond bier (8,5%) met moutige toetsen en een frisse hopbitterheid. Cara Rouge is een fris bier op basis van krieken, voor de liefhebbers van sterker fruitbier (7,5%). Beide biertjes zijn het lekkerst als ze recht uit de koelkast komen.

Cara Blond wordt verkocht aan 0,52 euro voor een blikje van 33cl, een blikje Cara Rouge kost 0,69 euro. mvg