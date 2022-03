Schoothondje redt leven van eigenaar (57) door kanker te ontdekken: “Hij bleef op mijn borst springen”

De Britse Karena (57) is dol op haar hondje Bella. De elfjarige Yorkshire Terrier was al de oogappel van haar baasje, maar ze redde ook haar leven. Enkele jaren geleden begon Bella zich vreemd te gedragen, hoewel er medisch niks mis met haar was. De viervoeter huilde voortdurend, en sprong, lag en likte aan de borstkas van Karena. Op een bepaald moment sprong Bella zo hard op, dat de vrouw dacht dat ze iets gekneusd had. “Maar toen ik eraan voelde, voelde ik een knobbeltje in mijn borst”, aldus Karena. “Borstkanker. Maar door Bella waren we er vroeg bij en ben ik helemaal genezen, ze heeft mijn leven gered.”