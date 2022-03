17,778 miljoen euro: dat is méér dan de opbrengst van de meest succesvolle Warmste Week, méér dan de actie voor de aardbeving in Haïti of voor de oorlog in Syrië. Vlaanderen laat zich voor Oekraïne van zijn meest vrijgevige kant zien. En toch doen Nederland en het VK het nog een pak beter. Hoe komt dat?