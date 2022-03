Ferhat Teker woonde vorige week Barcelona-Galatasaray nog bij: “Ik kan dat moeilijk uitleggen. Voor mij is dit passie, een levensstijl.” — © rr

Omdat hij er twee seizoenen voetbalde, kijkt Ferhat Teker altijd uit naar een partij tegen Termien. De club waar alles voor moet wijken in zijn leven, is echter het Turkse Galatasaray. “Ik kan dat moeilijk uitleggen. Voor mij is dit passie, een levensstijl”, vertelt de 34-jarige middenvelder van KVK Beringen.