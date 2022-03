Standard krijgt positief advies van Licentiecommissie

De afgelopen jaren was een proflicentie bemachtigen geen evidentie voor de Luikse voetbalclub, die financieel slechte tijden kent. De overname door het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners brengt daar verandering in, zo oordeelt ook de Licentiecommissie. Standard kreeg een positief advies, al kreeg het een aantal voorwaarden opgelegd waaraan het moet voldoen.

Zo moet de zogenaamde Share Purchase Agreement (SPA)- zeg maar de overeenkomst van de overdracht van aandelen - voor 15 april door alle partijen worden ondertekend en dat zonder opschortende voorwaarden.

Ook zal Standard transparantie moeten bieden over de nieuwe structuur die 777 in Luik zal installeren. En, last but not least, 777 moet de nodige fondsen vrijmaken die de toekomst van de club kunnen garanderen. Volgens bronnen rondom Standard gaat het om een kapitaalsverhoging van 15 miljoen euro. Een bedrag dat ook voorzien was door de Amerikanen.