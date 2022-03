Kattenbos kan in de Lommelse derby tegen Lutlommel (na de 1-3-zege in de heenronde) voor de dubbel gaan. Ook in Neeroeteren (tegen Opitter) en Exc. Hamont (tegen Kadijk) stijgt de derbykoorts. SLW gaat voor een vierde zege op rij in Kaulille. (krth)