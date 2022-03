Beringen geeft startschot van grote opruimactie in Limburg met ruim 22.000 vrijwilligers

Na enkele geannuleerde edities door corona trekken dit weekend in heel Limburg en Diest verenigingen en scholen de straat op om zwerfvuil te ruimen langs gemeentewegen. Meer dan 22.000 vrijwilligers van 193 scholen en 499 verenigingen hebben zich opgegeven om de handen uit de mouwen te steken.

Vrijdagmorgen werd samen met de kinderen van BSGO De Berk in Beringen de aftrap voor deze actie gegeven. “Samen gaan zij de strijd aan tegen zwerfvuil en maken zij van Limburg en Diest een properdere plek”, vertelt voorzitter Luc Wouters. “Het is wel jammer dat we nog steeds dit soort acties moeten organiseren.”

De afgelopen jaren liet Limburg.net, door een onafhankelijk onderzoeksbureau, een sorteeranalyse uitvoeren op het ingezamelde zwerfvuil. Een representatieve staal van zakken met ingezameld zwerfvuil werd grondig geanalyseerd.

© zb

“Uit de laatste sorteeranalyses van 2019 blijkt dat ongeveer 40% van het zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen. Daarnaast is 25% van het opgeruimde zwerfvuil ander verpakkingsafval. Het opgeruimde zwerfvuil bestaat dus voor 65% uit wegwerpverpakkingen.”

De leerlingen van Basisschool De Berk in Paal bij Beringen hebben al wat afval geruimd. Zo ook klasgenootjes Carlotta (9), Amelie (9) en Janne (9). “We hebben zakjes gevonden met hondendrollen, sigarettenpeuken en veel plastiek. Het is niet te begrijpen dat er mensen zijn die afval op de grond gooien”, klinkt het. zb