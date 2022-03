Beeld Wave staat symbool voor menselijke dynamiek

Overal in de gemeente staan beelden, al dan niet met een onderliggende betekenis. We wandelen of fietsen ze allemaal dagelijks voorbij zonder ze goed te analyseren en te beseffen hoe bijzonder ze eigenlijk zijn. Het verhaal erachter is dan ook niet snel terug te vinden, aangezien op het label enkel de kunstenaar en de datum wanneer het gemaakt is staan. Ook beseffen voorbijgangers niet hoeveel werk in het maken van beelden kruipt. "Het heeft twintig dagen geduurd om het beeld af te werken", zegt kunstenaar en beeldhouwer Guy Janssen uit Hoevenen. Janssen geeft op een creatieve manier leven aan materialen zoals arduin en albast. Meestal maakt hij eerst de beeldjes in het klein. De ideeën die dan geslaagd zijn, voert hij monumentaal uit. "Als je aan een groot werk begint, moet je goed weten wat je moet doen", stelt hij.Het beeld ‘Wave’ staat tegenover het schutterslokaal in de wijk Zevenhuizen. De reden waarom het beeld zo heet, hoeft niet ver gezocht te worden. "De meeste van mijn beelden vallen onder het thema beweging", zegt Janssen. Hij vindt het namelijk belangrijk dat zijn werken erg herkenbaar zijn. "Een beeld van een paard maak ik liever niet, je moet aan een beeld kunnen zien dat het van mij is."Een gebrek aan inspiratie heeft de kunstenaar en beeldhouwer nooit. "Uit het ene beeld vloeit het andere, eenmaal als je bezig bent komen er weer andere ontwerpen", legt Janssen uit. Zo kwam ook Wave tot stand. De gemeente heeft het beeld jaren geleden niet voor niks laten plaatsen. Wave staat namelijk symbool voor de golvende beweging binnen de wijk. Het beeld dat zelf ook golvend is, verwijst naar de menselijke dynamiek en alle veranderingen doorheen de jaren die een langdurige invloed hebben. De gemeente vergelijkt het zelfs met een geworpen steen die ringen vormt in een vijver. De nu gepensioneerde beeldhouwer benadrukt dat hij het geweldig vindt om zijn eigen beelden te zien op verschillende locaties. Zo maakte hij niet alleen beelden voor Belgische gemeenten, maar ook voor Nederland en Mexico. "Het geeft een goed gevoel om mijn eigen beelden daar dan te zien", zegt hij. De gemeenten bepalen zelf de locatie wanneer ze een beeld bestellen, maar er blijft een samenspraak met de maker. Uiteindelijk is het de kunstenaar zelf die zijn werken het best kent. "Ikzelf kan zeggen in welke richting het beeld het beste geplaatst kan worden." Hij geeft toe dat kunst niet voor iedereen is weggelegd, ondanks je redelijk veel beelden onderweg kan tegenkomen. "Er zijn altijd mensen die de beelden niks vinden, maar daar kan je niks aan doen", aldus Janssen.