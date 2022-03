WICO-leraren terug op de schoolbanken: Noord-Limburgse teams op uitwisseling naar Spanje en Zweden

“Je bent nooit te oud om te leren”, dat was het motto van de acht leraren van de Noord-Limburgse scholengroep WICO, die zich kandidaat stelden om een week mee te draaien in een Spaanse en Zweedse partnerschool. “De bedoeling? Zo goed mogelijk oren en ogen open houden, observeren, in gesprek gaan met collega’s en leerlingen en de good practices meenemen naar onze scholengroep. Zo leren we van elkaar en verbeteren we onze manier van school maken”, aldus Evelien Peeten, coördinator van internationaliseringsprojecten binnen WICO. De collega’s in Zweden hebben zich met het oog op de Digisprong voornamelijk geconcentreerd op de manier waarop laptops gebruikt worden in de klas. De Zweden hebben hier al ruim tien jaar ervaring mee en weten dus perfect wat werkt, maar ook wat niet werkt. In Spanje lag de klemtoon op leerlingenparticipatie in de schoolwerking en op burgerschapseducatie. Alle leraren kwamen met een brede glimlach terug, helemaal klaar om er in België mee aan de slag te gaan.