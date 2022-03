Pyjamadag bij kinderopvang Vlinder Vrolijk van Ferm

Op vrijdag 11 maart liepen honderden kinderen een hele dag in pyjama rond. Niet omdat ze hun kleren niet wilden aandoen, wel omdat het Pyjamadag was. Iedere dag zijn er kinderen die wegens ziekte van thuis uit les moeten volgen. Op vrijdag staken alle kinderen die wel naar school kunnen gaan hun digitale klasgenootjes een hart onder de riem.

Ook bij kinderopvang Vlinder Vrolijk van Ferm in Kinrooi deed iedereen enthousiast mee. Kinderbegeleidsters Chantal en Caroline lieten de dag niet onopgemerkt voorbijgaan. In de leefruimte maakten ze een groot bed waarop de hele dag allerlei activiteiten werden gehouden. Ze lazen onder andere boekjes, zongen liedjes en gaven elkaar zelfs een rustgevende massage. Na het middageten was het dan eindelijk tijd voor het slaapfeestje, maar van slapen kwam niet veel in huis. Om deze leuke dag af te sluiten genoten ze samen van pannenkoeken als vier-uurtje. Het was een dromerige dag bij Vlinder Vrolijk van Ferm.