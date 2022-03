Kunstenares toont emoties in keramiek

Gevoelens tonen in keramiek. Jetty Van Campenhout doet het nog tot 27 maart in het mooie Sint-Aldegondiskerkje in As.

Dag op dag op haar tachtigste verjaardag, of viermaal twintig zoals ze zelf zegt, opende ereburgemeester Miel Craeghs de tentoonstelling van Jetty Van Campenhout in het prachtige Sint-Aldegondiskerkje.Vanaf de dag dat ze met pensioen ging, begonnen klei en steen het leven van Jetty te beheersen. De ‘geur van de aarde’ betoverde haar en haar handen gaven vorm aan haar gevoelens en emoties in een lijnenspel waarin je zelf mag zoeken naar de mysteries en de stiltes.Dat ze houdt van haar ‘warm nest’ in Genk is duidelijk, dat merk je onder andere aan het prachtige beeld van de mijnwerker, die ‘vreemde man’, maar ze voelt zich evenzeer intens verbonden met As waar ze aan het vredesmonument werkte en samen met de kinderen stenen zocht en bewerkte.De tentoonstelling kan tot en met 27 maart elke dag (behalve maandag en dinsdag) bezocht worden tussen 14 en 18 uur.