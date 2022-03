Fietserstoegang naar Bokrijk vernieuwd

Het fietspad van de Hasseltweg naar de ingang van het domein van Bokrijk was in redelijk slechte staat. Daar komt nu verandering in dankzij een gloednieuw fietpad.

Bokrijk is een paradijs voor fietsers. De topattractie, fietsen door het water waar sinds de openstelling enkele jaren geleden reeds meer dan één miljoen fietsers passeerden, maar ook het het arboretum, de observatietoren, de vijvers, de speeltuin en het kasteel zijn plekken die gemakkelijk met de fiets bereikt worden. Tot nu toe was er één probleem: de toegang naar dit mooi Bokrijks fietsnetwerk was in bedenkelijke staat. Niet lang meer, want de aannemer is volop bezig om een nieuw, breed en comfortabel fietspad aan te leggen tussen de Hasseltweg en het Poorthuis aan de rotonde, 800 meter lang, 3 meter breed en met een toplaag in asfalt. De werken schieten goed op en met wat geluk kunnen de fietsers er tegen het einde van de maand weer op.