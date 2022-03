Waarom de privéjet van Max Verstappen niet meer zo privé is: “Ik heb nog geen boze mails gekregen van hem”

LEES OOK. ANALYSE. Verstappen speelt er een sleutelrol in: wat de Amerikanen écht van plan zijn met de F1

Nee, dit is geen grap. Sinds een goeie maand krijg je inkijk in de reisbeweging van de Maaseikse wereldkampioen via @VerstappenJet. Iedereen die dat wil, kan zien waar en wanneer Verstappen opstijgt en landt met zijn zwarte Falcon 900EX, een toestel dat hij kocht van miljardair Richard Branson. En die had het al tweedehands gekocht.

“De jet past bij Verstappens status als een van de best betaalde sporters ter wereld”, klinkt het in De Volkskrant. “Dankzij zijn recente contractverlenging, goed voor naar verluidt 200 miljoen euro over vijf jaar, behoort hij tot de top 20 van financieel tijdschrift Forbes. In die exclusieve groep verplaatsen veel sporters zich met een eigen vliegtuig, zoals Lionel Messi, Roger Federer en Tiger Woods. Ook voor Verstappen was privacy een overweging toen hij het toestel eind 2020 met een vooruitziende blik kocht, een jaar voor zijn eerste wereldtitel.”

Maar anoniem zijn Verstappens reisjes dus niet meer. Al loopt het soms ook wel eens fout. De regerende wereldkampioen leek onderweg naar Bahrein gestopt te zijn in Irak. “Soms is de dekking even weg boven de woestijn en dan denkt hij dat het toestel is geland”, aldus luchtvaartjournalist Menno Swart, oprichter van het account dat Verstappens jet volgt.

“Hij vliegt echt heel vaak”, zegt Swart, die dit vooral als hobby doet en naar eigen zeggen “nog geen boze mails” heeft gekregen. “Plus: Verstappen is leuk, omdat hij zijn toestel niet verhuurt. Dus de kans is best groot dat hij er daadwerkelijk in zit.”

Verstappen staat voor zijn eerste raceweekend als regerend wereldkampioen. In Bahrein wordt de aftrap gegeven voor een nieuw en lang Formule 1-seizoen.

De Red Bull-coureur neemt de uitlatingen vanuit het kamp van Mercedes voor kennisgeving aan. Lewis Hamilton stelde na de testdagen in Bahrein dat hij niet verwacht de eerste races van het seizoen voor overwinningen te kunnen vechten, lettend op de prestaties van Red Bull en Ferrari tijdens de tests.

“Ze zullen vast achteraan staan, ja… Als ik naar hun uitspraken kijk, heeft Mercedes al sinds de wintertests in 2016 een waardeloze auto”, glimlacht Verstappen over de uitlatingen door de jaren heen van het team dat al acht jaar op rij constructeurskampioen is. “Ik verwacht dat we gewoon weer competitief zijn.”

Verstappen heeft een goed gevoel overgehouden aan de voorbereidingen. “Ik denk dat we tevreden terug kunnen kijken op de testdagen, maar het is nog steeds een beetje onduidelijk waar we echt staan. Ik denk dat het team wat de auto en motor betreft het beste heeft gedaan wat ze konden doen, maar het kan natuurlijk altijd beter.”