E-zine bundelt bloesemactiviteiten in Haspengouw

Tongeren

Bij de start van het voorjaar bloeit Haspengouw open. Letterlijk. Bij het inzetten van de lente ontpoppen ook de miljoenen knoppen aan de fruitbomen. Deze bloesempracht is op verschillende manieren in Haspengouw te beleven: wandelingen, speurtochten, fietsroutes, bloesemterrassen, evenementen. Het totaalaanbod staat opnieuw gebundeld in een digitaal magazine ‘Hartelijk Haspengouw’. Dit handig e-zine is een samenwerking van 12 Haspengouwse gemeenten en is vanaf vandaag te bekijken via www.visithaspengouw.be .