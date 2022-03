GXO versnelt groei in België met nieuw distributiecentrum in Tongeren

"Wij zijn voornemens om in eerste instantie meer dan honderd nieuwe banen te creëren in de regio”, aldus Luc Laurijssens, Managing Director GXO België en Nederland. "Het distributiecentrum is het eerste deel van een campus die uiteindelijk zal bestaan uit verschillende klantfaciliteiten met een oppervlakte van ongeveer 150.000 vierkante meter. Deze campus in Tongeren maakt integraal deel uit van de groeistrategie van GXO in België."GXO's nieuwe vestiging in Tongeren bevat toonaangevende duurzaamheidstechnologie. De faciliteit is met een ‘Excellent’ BREEAM certificering aangeduid als fossielvrij en erkend dat er geen CO2 wordt uitgestoten. Dit hoogwaardige predicaat dankt de faciliteit onder andere aan het toepassen van warmtepomptechnologie in combinatie met zonnepanelen, ledverlichting en de toepassing van andere slimme technologieën. Zo wordt bijvoorbeeld regenwater opgevangen ter gebruik in de faciliteit. Tongeren is strategisch gelegen en de locatie van het distributiecentrum bevindt zich dicht bij de binnenvaartterminals van Luik en Genk en de grens met Nederland en Duitsland. Tongeren ligt daarnaast nabij grote transportaders. Dit maakt de locatie een ideale uitvalsbasis voor GXO om klanten toegang te bieden tot grote delen van Europa met dezelfde of volgende dag leveringsdienst.