Klavertje 3 geeft SMOG-les

Ouders, collega's en geïnteresseerden leerden in 6 lessen meer dan 500 gebaren om het spreken te ondersteunen. Zij gaan dit thuis of in hun professionele setting toepassen om de taal van het kind te stimuleren. Deze keer was het een hele uitdaging om de cursus coronaproof te organiseren. Maar dankzij hun inzet en volharding behaalden iedereen met glans zijn of haar attest.