Handtekeningenactie voor leerling die het land wordt uitgestuurd

Momenteel zit er een meisje in het eerstejaar van Middenschool Beringen dat met haar gezin bijna 6 jaar geleden vanuit Albanië gevlucht is. De ouders en hun beide kinderen hebben zich op korte tijd weten te integreren in onze maatschappij. Eralda spreekt ondertussen vlot Nederlands, doet het goed op school en heeft vele vrienden en vriendinnen gemaakt. Haar broertje dat nog in het lager onderwijs zit, volgt eenzelfde parcours.Er is echter een grote ongerustheid opgetreden. Het gezin is uitgeprocedeerd en wordt binnenkort uitgewezen. Eralda en haar familie leven momenteel dus in angst. De fierheid om het allemaal zelf uit te klaren heeft momenteel plaatsgemaakt voor onrust en radeloosheid. De familie is doodsbang dat ze weldra terug naar een land van geweld en armoede wordt gestuurd. Middenschool Beringen wil deze schrijnende situatie onder de aandacht brengen en start een handtekeningenactie. Op donderdagmiddag 17 maart was erl tijdens de middagpauze een papieren handtekeningenactie voor Eralda’s medeleerlingen, leerkrachten en schooldirectie.