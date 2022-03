Leerlingen Don Bosco Helchteren proeven van werkplekleren

Afgelopen week mochten de leerlingen van Don Bosco Helchteren proeven van werkplekleren, aangeboden door de Woodfactory in Beringen. De leerlingen konden er aan de slag gaan met de modernste machines en de nieuwste technologieën.

Werkplekleren zal in de toekomst een bepalende rol spelen in het behalen van competenties. Bij werkplekleren slaan het onderwijs en het arbeidscircuit de handen in elkaar om tijdens een opleiding de toegang te garanderen tot moderne infrastructuur en uitrusting. Het resultaat zijn afgestudeerde leerlingen met competenties die beter afgestemd zijn op de vraag van de arbeidsmarkt.