LIVE. Milaan-Sanremo van start, mét Van der Poel: “De ploeg heeft me moeten overtuigen”

Daar is de lente, daar is de zon, daar is La Primavera. Met Milaan-Sanremo krijgt het peloton zaterdag het eerste monument van het jaar voor de wielen geschoven. Krijgen we een duel tussen Wout van Aert en Tadej Pogacar of zijn sprinters à la Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen na 293 kilometer aan zet op de Via Roma? Volg hier live wie Jasper Stuyven opvolgt.