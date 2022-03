Eindhout

Omdat Kathleen Aerts (44) en haar man Steven Van Hoof (35) sinds een poosje Zuid-Afrika als vaste uitvalsbasis hebben, beslisten ze om hun boerderij in Eindhout (Laakdal) te verhuren als vakantiewoning. Toen het koppel heel even terug in Vlaanderen was, mochten we er een kijkje nemen. “Dankzij de zeven slaapkamers kunnen er zestien mensen logeren”, zegt het koppel.