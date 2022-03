Droomstart voor Noor Vidts op WK indoor met persoonlijk record, Rani Rosius meteen uitgeschakeld

Het WK atletiek indoor in Belgrado is in volle gang. Hieronder vindt u de laatste updates.

PR voor Vidts

Noor Vidts is uitstekend begonnen aan de vijfkamp. Met een chrono van 8.15 noteerde ze op de 60 meter horden een persoonlijk record en een gedeelde snelste tijd van alle deelneemsters. Het leverde haar 1.095 punten op. Vidts dook negen honderdsten onder haar vorige besttijd, die ze op 26 februari liep tijdens het BK in Louvain-La-Neuve.

Vorig jaar liep ze op het EK indoor in het Poolse Torun, waar ze zilver won, 8.27 op de 60 meter horden. Ze heeft nu 27 punten voorsprong op haar record van vorig jaar.

De Britse Holly Mills liep net als Vidts 8.15 en deelt de leiding. De Amerikaanse Kendell Williams staat derde met 1.075 punten (8.24). De Britse titelverdedigster Katarina Johnson-Thompson opende met een achtste plaats en 1.028 punten (8.45).

De tweede proef is het hoogspringen vanaf 11.10 uur.

Rosius meteen uitgeschakeld

Rani Rosius heeft de reeksen op de 60 meter sprint niet overleefd. De Genkse werd in de vijfde reeks vierde in een tijd van 7.33, terwijl enkel de eerste drie zich plaatsten. Rosius liep de 33ste tijd op 47 deelneemsters in Belgrado.

De Amerikaanse Mikiah Brisco liep in een persoonlijk record van 7.03 naar de snelste tijd, voor de Jamaicaanse Briana Williams (7.06) en haar landgenote Marybeth Sant-Price.

Watrin loopt naar Belgisch record en reekszege op 400 meter

Julien Watrin verbeterde zijn Belgische record op de 400 meter. De 29-jarige Watrin won de eerste reeks in 45.88 en plaatste zich zo voor de halve finales.

Watrin dook 27 honderdsten onder zijn vorige Belgische record (46.15), dat hij op 26 februari had gelopen tijdens het BK in Louvain-La-Neuve.

De halve finales van de 400 meter worden vrijdagavond (19.15 uur) afgewerkt.

Borlée is ambitieus maar “alles zal moeten meezitten”

De Belgian Tornados moeten het in Belgrado zonder Jonathan Borlée doen. Net als zeven maanden geleden op de Olympische Spelen in Tokio speelt een spierblessure hem parten. Vader en coach Jacques Borlée noemt zijn afwezigheid een aderlating.

“Zijn afwezigheid verandert veel, want hij was in een uitzonderlijke vorm. Ik hoop dat we een oplossing vinden voor zijn problematiek, want in beide gevallen (Belgrado en Tokio) had hij zijn persoonlijk record binnen handbereik. Reeds vandaag (vrijdag) heeft hij de trainingen hervat. Ik ben niet ongerust over de zomer. Maar we moeten een oplossing vinden, want we beschikken over een team dat uitzonderlijke dingen kan doen. Ik heb zes atleten die echt op topniveau zijn.”

De vijf Tornados die wel naar Belgrado afzakten, zijn Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en Kevin en Dylan Borlée. Met een van hen is er overigens ook iets aan de hand, maar Jacques Borlée wil er niet veel over kwijt. “Het is een persoonlijk probleem waar ik niet over wil praten. Misschien worden twee opeenvolgende wedstrijden moeilijk voor een van de vijf.”

De Tornados zijn een gevestigde waarde en ook in Belgrado mikken ze hoog, zijnde het podium. “Het is een wereldkampioenschap. Het is niet gemakkelijk. Er zijn ploegen die zich heel, heel goed hebben voorbereid: Spanje, de VS, Groot-Brittannië en Nederland zijn er altijd bij. Het wordt niet eenvoudig.”

Bovendien speelt mee dat de organisatie de reeksindelingen heeft vastgelegd op basis van de eerste vier (individuele) tijden. “Daardoor staan we op de negende plaats (op twaalf) en hebben we een slechte baan in de reeksen. We zullen daar mee moeten omgaan. We moeten proberen onze reeks te winnen om vanuit een goeie positie aan de finale te kunnen starten. En dat wordt een grote uitdaging. Als we een goeie plaats hebben in de finale, dan kunnen we iets heel, heel moois doen. Alles is mogelijk, echt alles, maar alles zal dan moeten meezitten.