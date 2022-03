Tekort aan voogden voor niet-begeleide minderjarigen uit Oekraïne: “Moeten ervoor zorgen dat geen kind onder de radar verdwijnt”

Volgens Gazet van Antwerpen zijn de 63 niet-begeleide minderjarige die al in ons land aankwamen afkomstig uit Oekraïne. Van die 63 waren er 52 in het gezelschap van familie, maar niet hun ouders. Elf arriveerden met kennissen. Eén iemand reisde alleen naar ons land.

Omdat de 63 niet-begeleide minderjarigen in ons land verblijven zonder ouder moet er een Belgische voogd worden aangesteld om hen wettelijk te vertegenwoordigen. De voogd staat dan in voor de belangen van het kind of de jongere, maar ook voor hun welzijn. De aanstelling van voogden verloopt echter niet vlot. Slechts 8 kinderen worden nu begeleid.

Golf van solidariteit

“We zien een golf van solidariteit door ons land waaien om mensen op te vangen of met financieel of materieel te ondersteunen. Daar moet de voogdijdienst op kunnen meesurfen”, zegt Segers. “Met een campagne – ook bij de Oekraïense diaspora – moeten ze het engagement van mensen aantrekken. Velen weten bijvoorbeeld niet dat je als voogd niet zelf de opvang voor je rekening moet nemen.”

Bijzonder kwetsbaar

Segers wijst erop dat deze niet-begeleide minderjarigen bijzonder kwetsbaar zijn. Daarom moeten steden en gemeenten in opperste paraatheid zijn als het gaat over de veiligheid van deze kinderen en jongeren, vindt hij. “Elke Oekraïense minderjarige die zich laat registreren bij een gemeente of stad, maar niet in de aanwezigheid van een ouder is, ook al is er wel een tante of vriend bij, moet ook onmiddellijk aangemeld worden bij de voogdijdienst. Alleen zij kunnen nagaan wat het beste is voor deze kinderen en jongeren. Zij bekijken ook of er een plaatsing nodig is via Pleegzorg. Zo zorgen we ervoor dat geen kind onder de radar verdwijnt.”