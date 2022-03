“Opruimcoach pakt het huis van Emilie en haar gezin aan: “Rol handdoeken op en zet spelletjes op hun kant”

Niks zo plezierig als een opgeruimd huis. Het schept meer ruimte, orde en rust in het hoofd. Weet je niet goed hoe je moet beginnen met opruimen? We trokken met opruimcoach Karen De Meyer naar het huis van Emilie en haar jonge gezin en sprokkelden tips per kamer.

Opruimen, hoe begin je er eigenlijk aan? We trokken met opruimcoach Karen De Meyer, die pas het boek De magie van opruimen uitbracht, naar het huis van Emilie Laddyn, een jonge mama met een dochtertje van anderhalf en een kindje op komst, die meer orde en structuur in huis wil. “Zowel mijn man als ik zijn heel netjes en we krijgen vaak complimentjes over hoe ordelijk het er hier uitziet met een jong kindje. Maar de meeste rommel zit dan ook verborgen in kasten”, zegt Emilie lachend. “Ik wil daar vooral meer ordelijkheid.”

Opruimen is volgens Karen De Meyer niet alleen een kwestie van alles netjes op te bergen. Het start met een teveel aan spullen wegdoen. “Soms is het moeilijk om afstand te nemen van iets, maar wat stuk is, wat je niet meer gebruikt, wat je dubbel hebt en wat niet meer belangrijk voor je is, kan weg. Zo geef je je ongebruikte spullen een nieuw leven. Door te ontspullen ga je ook bewuster met spullen om en koop je automatisch minder. Zo blijft je huis al een stuk overzichtelijker.”

Het stappenplan

Opruimcoach Karen volgt bij het opruimen steeds eenzelfde stappenplan. “Het begint bij visualiseren. Kijk eens goed rond in de ruimte en haal voor ogen wat je wilt bereiken. Wil je minimaliseren, wil je het gezellig houden? Denk ook na waar je wilt beginnen en hoe je dat gaat aanpakken: wat of welke ruimte stoort je het meest? Begin niet halsoverkop een hele ruimte op te ruimen, maar begin klein. Je moet inzoomen: begin niet met een hele kast, maar bijvoorbeeld met één lade in die kast.”

In een tweede stap ga je voorbereiden. “Zet poetsgerief klaar. Zorg voor verschillende dozen: voor spullen die je weg wilt geven, voor wat naar de kringwinkel kan, voor spullen die naar het containerpark moeten en een doos voor de spullen die je bij wilt houden, maar die in een andere ruimte thuishoren. Het is belangrijk dat je tijdens het opruimen in de ruimte die je opruimt blijft, zodat je niet afgeleid raakt. Handig is om een opruimschriftje te gebruiken en de to do’s die je tegenkomt noteert. Zoals bijvoorbeeld het handdoekhaakje in de keuken herstellen.”

“In een derde stap ga je de spullen die je wilt opruimen verzamelen op een plek en sorteren per categorie, zodat je een overzicht krijgt van wat je hebt en hoeveel je van iets hebt. Wil je bijvoorbeeld je bestek opruimen, haal dan alle bestek boven, ook het bestek dat in de kelder ligt.”

“De vierde stap is het selecteren: beslissen wat je wilt houden en wat weg mag.”

“Daarna ga je organiseren en geef je de spullen die je wilt bewaren een logische en praktische plek in huis. Wat je wilt wegdoen, gaat best zo snel mogelijk het huis uit. Dan pas is je opruimactie voltooid.”

1. De keuken

© Geert Van de Velde

De keuken is vaak het hart van de woning. Ook Emilie brengt er wel wat tijd door. Ze kookt graag en heeft aardig wat kookboeken. “Kookboeken zijn mijn zwak punt”, zegt Emilie. “Ik heb er wel wat en ondertussen staan ze verspreid over verschillende plaatsen.” Als je graag kookt en de kookboeken vaak gebruikt, is er geen enkel probleem, maar het zou volgens de opruimcoach goed zijn om de kookboeken bij elkaar te houden en in het zicht te plaatsen, zodat je ze ook echt gebruikt. Na een rondje selecteren is er toch een stapel boeken die Emilie niet gebruikt en dus zal verkopen. “Het merendeel van de overige boeken plaatsen we in het keukenrek. Het koffiezetapparaat zou Emilie beter op het aanrecht plaatsen. Zo is er meer ruimte in het rek. Verder hou je het aanrecht wel beter ordelijk zonder al te veel spullen, zodat je het ook echt kunt gebruiken om eten klaar te maken en je het gemakkelijk kunt poetsen.”

Ook de lade met potjes mag onder handen genomen worden. “Ik denk dat tot ieders frustratie in elk huishouden de lade met potjes binnen de koste keren weer overhoop ligt. En telkens opnieuw zijn er op mysterieuze wijze bakjes of deksels verdwenen. De meeste mensen hebben te veel potjes. Probeer je daarom goed te visualiseren waarvoor je elk potje gebruikt: om soep in te doen of om koekjes in te bewaren. Verzamel alle potjes in huis en bekijk dan welke je wilt houden omdat ze mooi, stevig of praktisch zijn. De rest doe je weg of geef je misschien een nieuwe bestemming, zoals een spijkerdoosje. Twijfel je of je er niet te weinig bewaart, zet dan een tiental doosjes aan de kant en bekijk over twee maanden of je ze ook werkelijk gebruikt hebt. Is dat niet zo, dan doe je ze alsnog weg. Bewaar voortaan niet zomaar alle soeppotjes en bakjes van afhaaleten, maar vraag jezelf af of je ze ook echt nodig hebt. Moet je op een gegeven moment toch nieuwe potjes kopen, kies dan voor hetzelfde formaat en merk, zo kun je ze netjes opstapelen in de lade.”

2. De woonkamer

© Geert Van de Velde

Met een klein kindje in huis palmen speelgoed en andere kinderspullen de living wat meer in. Wat bij Karen meteen in het oog springt, zijn de verzorgingsspullen die naast de verzorgingstafel in de vitrinekast staan. “Het is prima om dagelijkse spullen op een gemakkelijke plaats te zetten, maar hier oogt het nogal rommelig in de vitrinekast. Het is beter om de spullen op te bergen in een mooi hoog mandje en ze zo in de kast te zetten.”

Wanneer ze de kast opentrekt, vallen de puzzels en gezelschapsspelen er net niet uit. “Ik zou de spelletjes bij de spelletjes en de puzzels bij de puzzels zetten. Ook is het een goed idee om de dozen verticaal te plaatsen, zo moet je nooit dozen onder andere dozen uit trekken.” Emilie puzzelt graag. “Het geeft rust in mijn hoofd, maar ik doe het te weinig.” Tip van de opruimcoach: “Zet een puzzel op een zichtbare plaats, zo begin je er sneller aan.”

Plof je ’s avonds graag knus onder een dekentje op de sofa, dan blijven die dekens bij het slapengaan vaak rondslingeren. “Hier liggen ze mooi opgeplooid. Heb je er de discipline niet voor, koop dan een toffe mand die mooi staat in het interieur en leg daar de dekentjes in als je ze niet gebruikt. Accessoires als kaarsen en een vaasje kun je samen op een plateau op tafel zetten. Het is ook gemakkelijk weggenomen wanneer de kinderen in de woonkamer spelen.”

Het dochtertje van Emilie is nog iets te jong om al veel knutselwerkjes te maken. “Maar straks als ze naar de kleuterschool gaat, zal ze genoeg tekeningen en knutselwerkjes meebrengen. Je kunt natuurlijk niet alles bewaren. Maak één plaats vrij waar alle werkjes een plek krijgen. De oudere werken ruim je regelmatig op. Zo zorg je ervoor dat straks niet heel je huis vol knutselwerkjes hangt.”

3. De badkamer

© Geert Van de Velde

“Een badkamer hou je graag proper. Dat doe je door zo weinig mogelijk rond de wastafels te zetten. Ik zou hier de verzorgingsspullen van Emilie ook in de kast zetten. De handdoeken in de kast rol je best op, zo nemen ze minder plaats in en heb je meteen een overzicht over wat de kleine en wat de grote handdoeken zijn. Vaak belanden handdoeken ook op de grond en weet je niet meer van wie de handdoek is. Daarom kregen mijn kinderen elk een eigen kleur handdoek. Zo hebben ze een grotere verantwoordelijkheid over hun eigen handdoek”, zegt de opruimcoach. “De badkamer is ook de perfecte plek om te verduurzamen. Koop herbruikbare wattenstaafjes en make-updoekjes, gebruik een zeepblok in plaats van zeep in plastic flacons. Hiermee denk je aan het milieu, maar bespaar je ook ruimte.”

4. De dressing

© Geert Van de Velde

Emilie geeft toe dat ze, zoals zoveel vrouwen, een kleine schoenenverslaving heeft. “Mijn schoenen staan opgestapeld in de kast. Ook daar zou ik wat meer structuur willen zien.” Volgens de opruimcoach is het een goede zaak om te starten met het opruimen van schoenen die niet gemakkelijk zitten en die te klein of te groot zijn. “Verzamel wat je hebt. Sorteer vervolgens de schoenen per type en verdeel verder onder in kleur, materiaal, enzovoort. Bekijk eens goed welke je werkelijk aandoet en welke niet. De schoenen die je houdt, kun je opbergen in doorschijnende bakjes of in kartonnen dozen met een foto van de schoen op, zodat je een duidelijk overzicht hebt over welke schoenen je hebt. Ook heel handig zijn van die mooie dunne schoenenkasten zoals bij Ikea die je gemakkelijk in de hal of berging tegen de muur kunt hangen. Zodra je opgeruimd hebt, wil je dat mooie resultaat natuurlijk behouden. Om de hoeveelheid schoenen onder controle te houden, kun je de ‘één in, één uit’-methode gebruiken. Per paar schoenen dat je koopt, moet een ander paar weg. Je zult zien dat je hierdoor meer gaat nadenken voor je iets nieuws aanschaft.”

5. De kinderkamer

© Geert Van de Velde

“De luiers op de verzorgingstafel kun je in een mooi mandje steken, dat oogt meteen al veel ordelijker”, zegt Karen De Meyer. Wanneer Karen de lade van de commode opentrekt, ziet ze dat het opbergen van de kinderkleertjes wel nog wat werk vraagt. “De Marie Kondo-methode van opplooien is fijn. Je plooit de truitjes en T-shirts op tot een smalle strook en plooit ze dan in drie. Zo kun je alles rechtop achter elkaar in een mandje steken. De T-shirts bij de shirts en de truitjes bij de truien. Eventueel sorteer je op kleur. Zo heb je meteen een goed overzicht over welke kleren je kindje heeft en welke trui mooi past bij het rokje dat je haar vandaag wilt aantrekken.”