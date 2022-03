Oekraïense vluchtelingen ook in België slachtoffer van uitbuiting: voor 7 euro per uur aan de slag in beenhouwerij

Bij een arbeidsinspectie in een Joodse beenhouwerij in Antwerpen heeft de politie drie Oekraïense vrouwen aangetroffen die werkten voor een schamele zeven euro per uur. Dat schrijft De Morgen en het nieuws is aan de redactie van onze zusterkrant Gazet van Antwerpen bevestigd. Het is slechts een van de helaas vele gevallen waarbij oorlogsvluchtelingen worden uitgebuit. Ook in ons land.

De controle dateert van vorige week dinsdag, 8 maart. In een ruimte boven een Joodse beenhouwerij in Antwerpen, achter een gesloten deur, troffen de politie en de arbeidsinspectie drie Oekraïense vrouwen aan. Twee van hen waren nog maar net aangekomen in België, de derde had de oorlog in haar thuisland al een paar dagen eerder ontvlucht.

De vrouwen verklaarden aan het werk te zijn voor zeven euro per uur, ver onder het minimumloon. Ze hielpen er —zonder officieel contract — met het snijden van groenten en fruit. Volgens De Morgen beweerde de zaakvoerder uit humanitaire redenen te handelen, maar daar ging de arbeidsinspectie niet in mee. Er is sprake van een inbreuk niveau vier, de zwaarste categorie. Als de feiten bewezen worden, riskeert de uitbater een geldboete en zelfs een gevangenisstraf.

1.800 euro voor de oversteek

“Toch voelden de vrouwen zich geen slachtoffer. Tot op vandaag willen ze niet ingaan op het aanbod tot een gesprek of hulp”, zegt directeur Klaus Vanhoutte van Payoke, het centrum voor slachtoffers van mensenhandel. Vergeleken met Oekraïne is een uurloon van zeven euro natuurlijk niet zo’n groot verschil. “Maar vaak weten die mensen niet dat de levensstandaard in België hoger ligt en ze met dat loon niet ver kunnen springen. Als we de kans krijgen om dat uit te leggen, verandert de situatie vaak”, aldus Vanhoutte.

“Die vrouwen voelden zich ook verantwoordelijk voor hun kinderen.” De ene vrouw maakte de oversteek met haar vijf kinderen, de andere had drie kinderen. Ze hadden 1.800 euro betaald om rechtstreeks vanuit Oekraïne naar Antwerpen te komen en waren quasi meteen aan de slag gegaan in de beenhouwerij.

Vloedgolf

Vanhoutte noemt de situatie in Oekraïne het broedgebied bij uitstek voor mensen met malafide insteken. “Vanuit Roemenië krijgen we ook al signalen van groepjes jonge vrouwen die naar België en Frankrijk zouden komen en waar sprake is van seksuele uitbuiting”, zegt Vanhoutte. Payoke waarschuwt dan ook voor uitbuiting, financieel of seksueel, van oorlogsvluchtelingen.

Exacte cijfers van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne die in de klauwen terechtkomen van personen die ethisch of moreel geen problemen zien met uitbuiting, zijn er nog niet. “Daarvoor is het nog te vroeg. Ik vrees dat de vloedgolf van uitbuitingen pas binnen een paar weken duidelijk zal worden”, stelt Vanhoutte.

Om preventief te werk te gaan, heeft het kabinet Justitie een taskforce opgericht. Onder meer via die sociale media zullen boodschappen in het Russisch en Oekraïens verspreid worden, zodat eventuele slachtoffers weten waar ze terechtkunnen om hulp te krijgen. Vaak worden de slachtoffers namelijk via chatgroepen op sociale media zoals Facebook, Whatsapp of Telegram gelokt, omdat heel wat vluchtelingen die kanalen gebruiken om in contact te blijven met familieleden.