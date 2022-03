Chinese miljoenenstad Shenzhen na minder dan een week uit lockdown

De Chinese technologiemetropool Shenzhen heeft vrijdag de lockdownmaatregelen gedeeltelijk opgeheven. De beslissing van de miljoenenstad komt er nadat president Xi Jinping donderdag had opgeroepen de impact van de coronamaatregelen op de Chinese economie tot een minimum te beperken.

Het openbaar vervoer wordt weer opgestart, net als de administratie en economische activiteit in vijf stadsdistricten. Daaronder ook Yantian, waar een van ‘s werelds grootste havens is gehuisvest.

Zondag pas werd er in de technologiemetropool een lockdown afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken. Dat de maatregelen minder dan een week later alweer deels worden opgeheven, wijst op de bezorgdheid van de autoriteiten voor de economische activiteit.

China maakt momenteel de ergste coronaopstoot door sinds het begin van de coronapandemie eind 2019.