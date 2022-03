NBA. Saddiq Bey schittert met 51 punten in duel tussen staartploegen Orlando en Detroit

De Detroit Pistons hebben donderdagavond in een duel tussen twee kneusjes uit de NBA met 120-134 gewonnen van Orlando Magic. De 22-jarige Saddiq Bey leidde de bezoekers naar de zege met 51 punten, een persoonlijk record.

Het was al de achtste wedstrijd deze maand dat een speler in de NBA de kaap van 50 punten kon ronden. Dat gebeurde voor het laatst in december 1962, toen er negen wedstrijden waren waarin iemand minstens 50 punten maakte.

Detroit en Orlando staan respectievelijk voorlaatste en laatste in het klassement van de Eastern Conference. Beide teams zijn, als enige in de NBA, al zeker uitgeschakeld voor deelname aan de play-offs.