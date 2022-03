Corona-indicatoren kleuren verder rood

Tussen 8 en 14 maart werden dagelijks gemiddeld 8.614 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 24 procent meer dan in de voorgaande zeven dagen. Er werden in die periode circa 35.200 testen afgenomen (+7 procent), de positiviteitsgraad bedroeg 26 procent (+3,6 procent). Het reproductiegetal bedraagt 1,09 (+7 procent). Een getal boven 1 houdt in dat de epidemie aan kracht wint. De incidentie, of het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, staat op 945 voor de laatste 14 dagen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 11 maart en 17 maart naar gemiddeld 163,3 per dag (+14 procent). Er liggen nu 2.262 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis (+15 procent), van wie 173 patiënten intensieve zorgen nodig hebben (-6 procent).

In de periode van 8 tot en met 14 maart overleden gemiddeld 21 mensen per dag aan de gevolgen van Covid-19, een stijging met 26 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.