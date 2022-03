De piano staat vijf dagen centraal tijdens Hasselts muziekfestival Piano Day(s)

Omdat een klavier 88 toetsen telt, is de 88ste dag van het jaar internationale pianodag. Hier wordt dat een heus festival. De piano staat blijkbaar hoger aangeschreven dan andere instrumenten. “Voor mij is dat ook zo”, lacht Riet Jaeken, in Cultuurcentrum Hasselt o.a. verantwoordelijk voor Piano Day(s). “De piano biedt zoveel mogelijkheden. Je bespeelt hem solo of als begeleiding, maar hij kan zelfs een heel orkest zijn en nog voer voor experiment ook.”

Op het programma twee iconische werken van Bach. Julien Libeer voert de preludes en fuga’s van Das wohltemperierte Klavier niet integraal uit, maar koppelt ze aan latere componisten. Verder zijn er Bachs Goldbergvariaties, live uitgevoerd door Pavel Kolesnikov terwijl Anne Teresa De Keersmaeker danst. Eliane Rodrigues en haar dochter Nina Smeets gaan op twee piano’s te keer met Bernstein en Gershwin, bijgestaan door de Limburgse toppercussionisten Carlo Willems en Koen Wilmaers, die zowat het hele slagwerkinstrumentarium op het podium zeulen. (agr)