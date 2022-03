Vloek van Michael Smith blijft duren: Gary Anderson wint zesde manche Premier League darts

Gary Anderson heeft de zesde manche van de Premier League darts gewonnen. De tweevoudige wereldkampioen was in de finale te sterk voor Michael Smith: 6-4. “Mijn niveau in de finale was het beste wat ik de laatste drie jaar heb laten zien”, aldus Anderson. Smith verloor dus alweer een tv-finale, ondanks een fantastische comeback in zijn halve finale, van 0-4 naar 6-4 tegen Gerwyn Price.