Kyrgios speelt de pannen van het dak tegen Nadal, maar valt toch weer negatief op: ruzie met topacteur en incident met ballenjongen

Geen stunt en dus geen halve finale voor Nick Kyrgios op Indian Wells. Het Australische woelwater ging in drie sets onderuit tegen de in 2022 nog steeds ongeslagen Rafael Nadal: 7-6, 5-7, 6-4.

Beide heren maakten er een bijzonder boeiende pot tennis van. Kyrgios had in de eerste set de bovenhand, maar zag Nadal terugkomen en de tiebreak winnen met 7-0. De Australiër, in januari nog winnaar van het dubbeltoernooi op de Australian Open, vocht terug en pakte uit met een reeks mokerslagen met z’n forehand. Uiteindelijk was het toch opnieuw Nadal die zegevierde, zijn 19de zege van het seizoen tegenover nul nederlagen.

Een wedstrijd van Kyrgios staat altijd bol van het drama, zo ook op Indian Wells. Een van de toeschouwers was niemand minder dan topacteur Ben Stiller. Maar die was blijkbaar iets te luid voor Kyrgios, die duidelijk maakte aan de Amerikaan dat hij moest zwijgen.

En dan was er ook nog een incident na de handshake tussen Kyrgios en Nadal. De Australiër was enorm gefrustreerd dat hij in drie sets verloren had en gooide zijn racket op bijna indrukwekkende wijze stuk. Maar daarbij raakte hij ei zo na een ballenjongen. Achteraf bood Kyrgios zijn verontschuldigingen aan. Niettemin dreigt voor het enfant terrible een nieuwe sanctie.

Het was trouwens niet de eerste keer dat Kyrgios zijn racket kapot had gegooid...

Nadal neemt het in de halve eindstrijd op tegen zijn landgenoot en gedoodverfde opvolger, Carlos Alcaraz. De 18-jarige Spanjaard schakelde de Britse titelverdediger Cameron Norrie uit met 6-4 en 6-3. Op zijn achttiende werd de Spaanse tiener zo de op een na jongste speler ooit die de halve finales in Indian Wells bereikt. Alleen Andre Agassi, toen 17 jaar, was in 1988 nog jonger.

De 35-jarige Nadal en Alcaraz speelden al een keer tegen elkaar. Vorig jaar won Nadal op het gravel van het Masters 1.000 toernooi van Madrid eenvoudig van zijn jonge landgenoot met 6-1 en 6-2.