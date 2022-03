Groen wil indexering huurprijzen tijdelijk plafonneren: “Water staat huurders aan de lippen”

Volgens Groen staat het water veel huurders aan de lippen. De inflatie jaagt bovendien ook de huurprijzen naar omhoog. De lonen en uitkeringen stijgen wel mee, maar daar zit vertraging op, klinkt het.

Voorzitster Meyrem Almaci en Vlaams Parlementslid An Moerenhout dringen bij de Vlaamse regering aan op een beperking van de indexering van de huurprijzen tot twee procent om de druk op huurders wat te verlichten. Dat betekent volgens de partij al snel een verschil van 500 euro op jaarbasis. Groen zit in Vlaanderen in de oppositie.

De plafonnering van de huurindex moet wel tijdelijk zijn, verduidelijkt Almaci, omdat ook de inflatie volgens het Planbureau van tijdelijke aard is. Tegelijkertijd benadrukken Almaci en Moerenhout wel dat er nood is aan meer structurele maatregelen om meer betaalbare woningen te voorzien in Vlaanderen. Groen pleit onder meer voor meer sociale huurwoningen en een huurtoelage voor mensen die al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan.