Noodlot slaat toe voor Vlaanderens favoriete showbizzkoppel: “Nicole heeft alzheimer, al is er ook één geluk”

Twee keer vocht ze met succes tegen kanker, maar nu is er die ziekte waarmee Nicole de strijd niet kan winnen. De ziekte van Alzheimer, luidt de onverbiddelijke diagnose. Het boek Goeiemorgen, morgen, dat zaterdag verschijnt, bevat àl hun herinneringen. Het succes in Canzonissima, maar ook het verlies van hun kind. “We wilden niet alleen rozengeur en maneschijn. Want dan kunnen mensen net zo goed een romanneke kopen.” Vijftig jaar onvoorwaardelijke liefde en een onwaarschijnlijke carrière in één boek, nu het nog kan.